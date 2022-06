Politik in Radevormwald : UWG-Fraktion plädiert für neuen Vergabeausschuss

Politik in Radevormwald

Radevormwald Die Verwaltung will das Recht der einzelnen Ausschüsse, über Vergaben zu entscheiden, aus der Hauptsatzung streichen. Die Unabhängige Wählergemeinschaft hat einen anderen Vorschlag.

Die Fraktion der Unabhängigen Wähler-Gemeinschaft (UWG) im Radevormwalder Rat stellt den Antrag, einen Vergabeausschuss einzurichten. Die Verwaltung wolle, dass der Rat die Aufgaben der einzelnen Ausschüsse, über Vergaben zu entscheiden, aus der Hauptsatzung streiche, begründet die UWG den Antrag. Dem könne die Fraktion nicht zustimmen. Zwar unterstütze man alle sinnvollen Maßnahmen, um Abläufe zu beschleunigen, doch eine Überwachung der Vorgänge dürfe nicht vernachlässigt werden. „Eine wesentliche Aufgabe des Rates der Stadt ist die Überwachung der Verwendung der Haushaltsmittel. Die Fachausschüsse übernehmen einen großen Teil dieser Aufgabe für den Rat. Entzieht man diesen eine solche Verantwortung, ist es dem Rat kaum noch möglich, seine Kontrollfunktion wahrzunehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung der UWG-Fraktion. Diesen Kontrollauftrag hätten die Wähler den Ratsmitgliedern erteilt.

Allerdings könne kein Mitglied dieses Gremiums so tief in die Problematik eindringen, um alle Verwendungen zeitnah nachvollziehen oder gegebenenfalls verhindern zu können. Oft würden auch Haushaltspositionen auf andere Zeiträume verschoben und Mittel aus diesen für unplanmäßige Ausgaben herangezogen. Mehr Transparenz sei wünschenswert. „Ein angemessenes Projektcontrolling findet nicht statt. Das bisherige Berichtswesen ist nicht ausreichend, um dem Rat dessen Überwachungsaufgabe zu ermöglichen“, resümiert die UWG. In Hückeswagen und Wipperfürth sei man daher beim bewährten Prozedere geblieben, auch Marienheide habe dies wieder eingeführt.