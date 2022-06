Veranstaltung in Mönchengladbach : Noch gibt es freie Plätze bei der NRW-Radtour

Bei den vergangenen NRW-Radtouren haben jeweils rund 1300 Freizeitradler teilgenommen. Foto: Bernd Hegert

Mönchengladbach Rund 950 Menschen sollen schon angemeldet sein. Was Teilnehmende auf der Tour Anfang Juli erwartet, und wie viel ein Ticket kostet.

Viele Plätze gebe es nicht mehr. Das hatten die Veranstalter schon Ende Mai mitgeteilt, als die sogenannte Promo-Tour der NRW-Radtour von Mönchengladbach aus stattfand. Damals fuhr man die diesjährige Königsetappe, von der Vitusstadt nach Aachen. 75 Kilometer lang ist die Strecke.

Wer sich das auch zutraut und bei der regulären Tour vom 7. bis 10. Juli mitradeln möchte, hat jetzt immer noch die Chance auf ein Ticket, sollte sich aber beeilen, teilen die Initiatoren West-Lotto, NRW-Stiftung und WDR 4 mit.

Noch sind nämlich einige Plätze für die NRW-Radtour frei. Im zwölften Jahr findet die Großveranstaltung für Freizeitradler statt, in den vergangenen zwei Jahren wurde zwangspausiert, wegen der Pandemie. Die viertägige Radtour führt in diesem Jahr auf insgesamt 245 Kilometern entlang von Erft, Wurm und Rur unter anderem über Bergheim, Rheydt, Geilenkirchen, Alsdorf, Aachen, das Dreiländereck, Stolberg, Düren und zurück nach Jülich. „Die Region ist klasse. Wir fahren durch die Natur, zu tollen Orten und Städten“, sagte Neubauer von der NRW-Stiftung bei der Veranstaltung Ende Mai dieser Redaktion.

Am Ende jeder Tagesetappe stehen die WDR 4 Sommer Open Airs an, zu denen die Teilnehmenden der Radtour, wie auch interessierte Gäste eingeladen sind. In Mönchengladbach werden dieses Jahr Cat Ballou und Planschemalöör am Donnerstagabend (7. Juli) dabei sein. Zieleinfahrt am Rheydter Markt soll gegen 18 Uhr sein.

Die Abendveranstaltungen sind kostenlos und nicht nur für die Teilnehmenden der NRW-Radtour vorgesehen. An den anderen Tagen treten die WDR 4 Band und Chris Andrews am Freitagabend in Aachen auf und Sasha und Band zum Abschluss des Abendprogrammes am Samstagabend (10. Juli), ebenfalls in Aachen.

Gäste, die an der gesamten Tour teilnehmen, zahlen zwischen 185 und 395 Euro, je nachdem welche Übernachtungskategorie sie wählen. Der Gepäcktransport und die Getränkeversorgung sind dabei inklusive. Tagesgäste können Einzeletappen für 30 Euro buchen. Auch hier sei das Kontingent stark begrenzt. Insgesamt sollen im Juli rund 1000 Fahrradfahrer die vier Etappen in je zwei Gruppen (jeweils 500 Personen) bestreiten.