Kultur in Brüggen : Mit Pippi Langstrumpf in den Sommer

Das Niederrhein-Theater führte im Innenhof der Burg Brüggen „Pippi Langstrumpf“ auf. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Am Sonntag war Auftakt für den Brüggener Sommer. Die Burg Brüggen verwandelte sich für die vielen Kinder, die gekommen waren, in die Villa Kunterbunt. Am kommenden Sonntag steht ein Konzert an.

Drei Kugeln Eis im Waffelhörnchen auf die Hand und dann ab ins Taka-Tuka-Land. Die fünfjährige Sophia und ihre Eltern sind extra wegen des Auftakts des Brüggener Sommers von Viersen in die Burggemeinde gekommen. Am Sonntagmorgen startete die beliebte Reihe mit der Aufführung des Familientheaterstückes „Pippi Langstrumpf“. Aufgeführt wurde es vom Niederrhein-Theater aus Brüggen.

Die Burg Brüggen verwandelte sich für die vielen Kinder, die gekommen waren, in eine Villa Kunterbunt. Die Heldin vieler Generationen trifft ihre Freunde Tommi und Annika, wehrt sich gegen Frau Prysselius vom Waisenrat und veräppelt Polizisten. Außerdem zeigt sie in dem Theaterstück auch ihr gutes Herz bei zwei Dieben, die ihren Goldschatz klauen wollen. Mit von der Partie sind auch das Äffchen Herr Nilson und das Pferd „Kleiner Onkel“. Schlagartig ändert sich der Alltag von Tommi und Annika, als Pippi Langstrumpf ins Nachbarhaus einzieht und macht, was sie will. Sie ist schließlich das stärkste Mädchen der Welt.

Info Bei Regen im Kultursaal Eintritt Der Eintritt bei allen Veranstaltungen des Brüggener Sommers ist frei. Normalerweise sind die Aufführungen im Innenhof der Burg. Bei Regen werden die Konzerte und Aufführungen in den Kultursaal verlegt.

Im Rahmen des Brüggener Sommers und zum Auftakt der 12. Niederrheinischen Theaterfestspiele spielte das Niederrhein-Theater aus Brüggen den weltberühmten Klassiker von Astrid Lindgren. „Wir wollen unserem Publikum vom Start weg zeigen, was für eine tolle Atmosphäre sie bei den Niederrheinischen Theaterfestspielen und dem Brüggener Sommer erwartet, so Regisseurin Verena Bill. So gab es auch am Ende des Theaterstücks „Pippi Langstrumpf“ tosenden Applaus der vielen Kinder und deren Eltern.

Kinder und Erwachsene verfolgten die Auftaktveranstaltung des Brüggener Sommers. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Das macht Lust auf mehr, waren sich die Besucher einig. Und es geht auch weiter. Bereits am nächsten Sonntag um 16 Uhr gibt es die nächste Veranstaltung des Brüggener Sommers. Der Musikverein Cäcilia Brüggen gastiert im Innenhof der Burg Brüggen mit dem Konzertprogramm „Der Sommer ist zu kurz für schlechte Musik“.

Die Gäste erwartet ein sommerliches Konzert mit Fernweh, Feuer und unvergesslichen Sommerhits. Unter anderem wird auch ein Medley vom King of Pop Michael Jackson zu hören sein. Daneben machen die Latin Celebration oder der Mambo No. 5 Lust auf den Sommer. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Kultursaal der Burg statt.