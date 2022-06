Götz Alsmann lobte die Schülerband : Toller Auftritt der LvD-Big-Band bei der Verleihung des Jazz-Preises

Kempen Im Theater Gütersloh zeichnete der WDR am Samstag die Preisträger aus. Das Kempener Gymnasium startete vor zehn Jahren dieses einmalige Musik-Projekt.

Das Luise-von-Duesberg-Gymnasium (LvD) Kempen ist am Samstagabend im Theater Gütersloh für sein Big-Band-Projekt mit dem WDR-Jazzpreis 2022 in der Kategorie Nachwuchsförderung ausgezeichnet worden.

Bereits am frühen Samstagmittag machten sich 30 Mitglieder mit Bandleiter und Jazz-Trompeter Markus Türk auf den Weg nach Ostwestfalen. Kurz nach 17 Uhr betraten sie dann die Bühne zur Generalprobe. „Das hat super geklappt“, sagte anschließend der Kempener Berufs-Musiker Ludger Damm, der den Bandleiter bei den Proben unterstützt. Er lobte die tolle Organisation des WDR vor Ort, der die Veranstaltung live im dritten Rundfunkprogramm übertrug.

Zum Projekt gehören die Mini-Big-Band I (Fünftklässler) und II (Sechstklässler) die Jubi-Band (Mittelstufe) und die United Horns (Oberstufe). Der Erfolg des Projekts und die Auszeichnung durch den WDR spiegelt sich auch in den 43 Neuanmeldungen für das kommenden Schuljahr wider. Wenn sie sich verpflichten, zwei Jahre dabei zu bleiben, erhalten sie bei professionellen Jazzmusikern Instrumentalunterricht und haben von Beginn an einmal in der Woche Ensembleprobe.