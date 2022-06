American Football : Ravens stehen nach Sieg in Wupertal vor Drittliga-Aufstieg

Die Ravens jubeln nach dem hart erkämpften Sieg, Glenn Holloway (10) schreit die Freude heraus. Foto: Sebastian Sebald

Wuppertal Die Krefeld Ravens setzen sich bei Wuppertal Greyhounds mit 27:25 durch und bleiben damit in der vierjährigen Vereinsgeschichte ungeschlagen. Jetzt winkt ihnen der Aufstieg in die Dritte Liga.

Die Krefeld Ravens haben einen großen Schritt in Richtung des vierten Aufstiegs in Folge gemacht und dabei die größte Prüfung ihrer bisherigen Geschichte bestanden. Die Schwarz-Gelben siegten im Topspiel beim bisher punktgleichen Tabellenführer Wuppertal Greyhounds in einem dramatischen Spiel mit 27:25 (14:9). Die Krefelder, die in den Runningbacks Tobias Janßen und Darion Neal, die drei der vier Touchdowns erzielten, ihre besten Akteure hatten, stellten bereits im Vorfeld wichtige Weichen.

Gleich zwei Topakteure standen neu im Kader: Der US-Amerikaner Passverteidiger DeVonte Tinsley reiste kurz nach einem letzten Spiel in einer US-Profiliga an, trainierte unter Verschwiegenheit zwei Wochen mit dem Team und lief ebenso auf, wie der ehemalige Erstligaspieler Frederic Huppers. Der Defense-Line-Spieler sollte bereits vor zwei Jahren zu den Ravens wechseln, entschied sich aber dann aus beruflichen Gründen zu einer Pause. Besonders Passverteidiger Tinsley zeigte mehrfach mit seiner Schnelligkeit und seiner Antizipation starke Aktionen und machte durchaus einen Unterschied im Spiel.

Dennoch: Gleich im ersten Ballbesitz der Gastgeber trugen diese in zwei schnellen Spielzügen den Ball in die Endzone. Am Ende war es der starke Alexander Weise, der das 6:0 herstellte. Die Ravens aber antworteten sofort mit einem starken Drive über das ganze Feld, den Passempfänger JR Leach zum Ausgleich verwertete. Da Ravens-Kicker Dennis Storm, anders als sein Gegenüber, im Extrapunkt erfolgreich war, führten die Gäste mit 7:6. Durch ein Fieldgoal ging Wuppertal mit 9:7 in Front, was die Gäste aber durch Janßens ersten Endzonenbesuch postwendend zum 14:9-Halbzeitstand korrigierten.

Auch im zweiten Durchgang gelang den Greyhounds früh die Führung, wieder antworteten die Ravens schnell und als gut zwei Minuten vor dem Ende erneut Janßen das 27:17 herstellte, waren die Weichen auf Sieg gestellt. Wuppertal aber gab nicht auf und kam in den letzten zwei Minuten noch einmal zum 25:27. Die Ravens aber bekamen den Ball, erkämpften sich zwei wichtige erste Versuche und brachten den knappen Sieg so über die Zeit. So feierten sie einen extrem wichtigen Schritt zum nächsten Aufstieg, der das Team im sechsten Jahr des Bestehens höchstwahrscheinlich bereits in die drittklassige Regionalliga bringt.

„Ich bin wirklich stolz auf den Sieg und die Auszeichnung als wichtigster Spieler der Offense. Beim letzten Touchdown habe ich nicht viel gedacht, es war einfach Freude“, sagte Janßen. Zufrieden war auch Headcoach Jörg Hintzen: „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein insgesamt starker Auftritt. Ich bin stolz auf mein Team, das immer eine Antwort gefunden hat. Kein Gegner hat uns bisher so gefordert und es hat heute richtig Spaß gemacht.“