Sommerkonzert im Waldfreibad Walbeck : „Querbeat“ auf Klassenfahrt im Freibad

Crowdsurfing einmal anders: Auf aufblasbaren Flamingos schwebten zwei Zuschauerinnen über das Publikum hinweg. Foto: Norbert Prümen

Walbeck Die 13-köpfige Band aus Köln zeigte sich in der Reihe „Sommermusik“ in Walbeck „radikal positiv“ und ließ ihre gute Laune aufs Publikum überschwappen – surfende Flamingos inbegriffen.

„Radikal positiv“ heißt die aktuelle Tour von „Querbeat“ – und genauso kamen die 13 Musiker bei ihrem Konzert am Samstagabend in der Reihe „Sommermusik“ im Walbecker Waldfreibad auch rüber. Schon nach den ersten Songs „Früher wird alles besser“, „Freaks“ und „Nie mehr Fastelovend“ schwappte die gute Laune von der Bühne aufs Publikum über, und es gab ungetrübte Partystimmung in einer heißen Sommernacht. „Wir wollen möglichst vielen Menschen mit unserer Musik eine Freude bereiten und unseren positiven Spirit weitergeben“, erzählte Frontsänger Jojo Berger. Pandemiebedingt mussten einige Fans zwei Jahre auf den großen Augenblick warten. Doch es hat sich gelohnt.

Wie immer holten die Musiker das Publikum mit ins Boot: Auf riesigen, aufblasbaren Flamingos „surften“ die Besucherinnen Sabrina und Angy über den Köpfen der Fans um die Wette. Einmal saßen die Musiker mit ihren Instrumenten auf Bierkisten im Zuschauerraum und gaben den Song „Bunte Pyramiden“ zum Besten. Unter die 20 Songs des Abends hatte die Kölner Band auch einige neue Lieder aus ihrem im Oktober erschienenen Album „Radikal positiv“ gemischt, darunter Stücke wie „Allein“, „Renate“ und „Bisschen Major Tom“.

Info Im August startet Comedy-Reihe Programm Das Waldfreibad Walbeck hat sich vom reinen Freibadbetrieb zu einer ganzjährigen Sport- und Eventstätte gemausert. Ab dem 19. August steht „Comedy auf der Liegewiese XXL“ an. Die Zusammenarbeit mit dem Konzertveranstalter „Voila“ passt ins Konzept. Manager Günter vom Dorp schätzt das besondere Flair. Wer die Band Querbeat in Walbeck verpasst hat, hat am Sonntag, 7. August, in Hückelhoven noch eine Chance.

Auch wenn alle aus der Band inzwischen mehr als 30 Lenze zählen – ihre jugendliche Spielfreude haben sie nicht verloren. Schon 2001 formierten sie sich als Schülerband, machten gemeinsam Abitur am Gymnasium in Bonn-Beuel. Dass Querbeat mehr als nur Partystimmung oder Karnevalstöne kann, beweisen sie auf ihrem neuen Album, auf dem sie in ihren Texten auch aktuelle politische Entwicklungen verarbeiten. Und dass sie international gefragt sind, belegen ausverkaufte Hallen in Wien, Graz und Amsterdam. Kommende Woche geht‘s dann zum Festival nach Madrid.

Ein Stück Bodenständigkeit zeigt die Band aus Köln in dem Song „Heimatkaff“. „Dass wir irgendwann von der spielerischen Leichtigkeit zu den Profis übergegangen sind, das war für uns alle keine Entscheidung, das war mehr so ein ,Flow‘, in den wir geraten sind“, erzählte Jojo Berger, und beteuerte die Freundschaft der Truppe. „Wir kennen uns eben von Kindheit an, wissen unglaublich viel voneinander und erleben so viel gemeinsam. Es macht immer noch Spaß.“