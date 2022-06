Am Dienstag ist Familientag : Sommerkirmes zum Auftakt gut besucht

Kempen Auf dem Buttermarkt in Kempen startete am Samstag die Sommerkirmes. Trotz Hitze kamen viele Besucher, die Schausteller waren zufrieden. Fahrgeschäfte und Buden stehen dort noch bis Dienstag.

Die Sommerkirmes auf dem Kempener Buttermarkt ist am Wochenende gut angenommen worden. „Man merkt, dass den Menschen die Veranstaltungen gefehlt haben. Sie wollen wieder raus. Jede Veranstaltung, die wir bislang hatten, war sogar besser besucht als im Jahr 2019“, berichtete Pascal Clermont von der gleichnamigen Eventgastronomie aus Baesweiler. Die Sommerkirmes in Kempen bildete da keine Ausnahme. Kaum eröffnet, zog es am Samstag schon die ersten Besucher auf den Buttermarkt – trotz der Temperaturen von weit über 30 Grad. Sie genossen das bunte Kirmestreiben, zu dem auch Backfisch und Reibekuchen gehörten – bei 37 Grad.

Das „normale Leben“ sei wieder da, „und das ist wunderschön“, stellte Karl Budek fest, der mit seiner Kindereisenbahn samt Bahnhof nach Kempen gekommen ist: „Die Resonanz ist überall positiv, die Menschen sind froh, und auch hier in Kempen läuft es gut an.“ Von der Fahrt in der Lok oder in den fröhlich bunten Wagen waren die Kinder sichtlich begeistert, viele bedankten sich nach der Fahrt auch bei Budek am Kassenhäuschen. Nebenan drehte sich ein Kettenkarussell für die kleinen Kirmes-Besucher, die auch die Abkühlung genossen, die der Fahrtwind mit sich brachte. „Nach zwei Jahren ist es ein schönes Gefühl, auch wieder in Kempen zu sein“, sagte Sandra Issel vom „Musikexpress“: „Wir sind froh, dass die Veranstaltung nicht weggebrochen ist und wieder stattfindet. Wobei ich wirklich überrascht bin, wie viele bei diesem heißen Wetter unterwegs sind.“ Die Fahrt mit dem „Musikexpress“ machte den Besuchern auf dem Buttermarkt sichtlich Spaß: Bügel einhaken, schon setzten sich die Wagen in Bewegung - zunächst rückwärts, was die jugendlichen Fahrgäste lauthals kreischen ließ. Weiter ging es in flottem Tempo vorwärts.