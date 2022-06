Konzert in Wülfrath : Bei „Rocky Horror“ ging die Post ab

Reunionkonzert von „In Vain“ bei den Kalkstädtern: Die Band spielt auf der Bühne groß auf. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Am Vereinshaus passen Ambiente, Wetter und Songs perfekt zusammen: Kultband „In Vain“ begeisterte das Publikum mit Songs von Queen oder der „Rocky Horror Picture Show“.

Es passte einfach alles zusammen an diesem Samstagabend am Vereinshaus des „Musikverein Kalkstädter Wülfrath e.V.“: Super Sommerwetter, zum Feiern aufgelegte Zuschauer, Cocktails und andere gekühlte Getränke, heiße Würstchen frisch vom Grill und die Wülfrather Kultband „In Vain“ bei ihrem Reunion-Concert! Schon mit ihrem ersten Song „hatten“ die sieben Musiker ihr Publikum, das sie mit Applaus und Jubel empfing. Auch wenn Sänger Bene mehr einforderte: „Könnt Ihr nicht mehr?“ Und ihre Fans konnten: Als Salmann, für den 2019 verstorbene Sänger Stephan Richter, besser bekannt als „Herr Richter“, neu in der siebenköpfigen Formation gekommen, „The show must go on“ von Queen anstimmte, brachen alle Dämme.

Mit „Altes Fieber“ von den Toten Hosen ließen die Jungs eine weitere „Erinnerungsnummer“, wie Fan Marcel es nannte, der die Band seit ihren Anfängen begleitet. Auch Antje Mergard und Claudia Rosslan outeten sich als solche: „Wir sind die ersten Groupies, seitdem sie bei unserem Abi-Ball 1997 aufgetreten sind,“ feixen die beiden Frauen, bevor sie in den Refrain von Roxette’s „She‘s got the look“ einstimmen. Als Test- und auch Chorgrafie-sicher erwiesen sich viele der 650 Zuschauer, die eine Eintrittskarte ergattert hatten, als die Band mit dem Klassiker aus der „Rocky Horror Picture-Show“ loslegte. Da war der Bann endgültig gebrochen und das Publikum feierte „In Vain“, den tollen Abend und dass Corona diesmal nicht die Auftrittspläne verhindert hatte.

Info Die Band In Vain: Sieben auf einen Streich Die Band Gegründet als Schülerband am Gymnasium Wülfrath, wo sie in den 90-igern als Achtklässler begannen, begeisterte „In Vain“ nicht nur in Wülfrath bei ihren Auftritten u.a. beim Herzog-Wilhelm-Markt. Sie „zelebrieren Party-Rock und Bühnenshow“ laut ihrer Website und wurden diesem Versprechen auch bei ihrem „Reunion-Konzert“ gerecht. Mitglieder Zu „In Vain“, deren orangene Bühne-T-Shirts seit Mai ein Stern als neues Logo ziert, gehören: Sänger Bene Gellißen, Daniel Diekmann (Gitarre), die Brüder Volker und Stephan Merken (Schlagzeug und Gitarre), Tobias Holitschke (Keyboard), Martin Krauls (Bass) sowie seit diesem Jahr Sänger Salmann. Weiter Infos auf der Facebook-Seite der Band (In Vain) und unter www.in-vain.org.

„Wir wollten schon im März gemeinsamen mit den Jungens von ‚In Vain‘ auftreten. Doch da machten uns die Pandemie-Einschränkungen einen Strich durch die Rechnung,“ erzählt Sascha Köster, 1. Vorsitzender der „Kalkstädter“, die mit rund 50 Leuten, Mitgliedern sowie deren Freunden und Bekannten, im Einsatz waren. „Dann kam die Idee mit dem Beach Club und da war klar, dass das der richtige Rahmen für das erste Konzert nach der Pause der Band ist.“ Das vom Verein liebevoll restaurierte Fachwerk-Vereinshaus in Flandersbach bietet samstags und sonntags bis zum ersten Juli-Wochenende die perfekte Kulisse für den im Hof mit „Sand in Spielplatzqualität für unsere kleinen Besucher, so Köster, geschaffene „Beach-Club“ Atmosphäre. Diese hat sich die sechsköpfige Gruppe um Braut Nicole für deren Junggesellinnen-Abschied ausgesucht. „Ich wusste nicht, wo es hingeht, finde die Wahl aber klasse. Auch, weil der Nachhauseweg nicht so weit ist,“ so die Braut, die sich im Juli traut, und mit ihren Freundinnen in der Schlange am Cocktail-Stand stand.

Auch am Getränkestand auf dem großen Hofplatz war die Nachfrage nach kühlem Bier und dem einen oder anderen Mineralwasser groß. Auch von der Bühne, auf der die sieben Musiker alles gaben. Erfrischt mit einem Bier vom Fass bewiesen sie mit „I will survive“ von Gloria Gaynor ihre Partyband-Qualitäten. So holte Bene beim eingängigen Refrain Verstärkung von einer jungen Dame aus dem Publikum, das dieses zum Mitklatschen und Singen aufforderte.