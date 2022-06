Harmonische Vertreterversammlung : Volksbank erwirtschaftet 2021 Jahresüberschuss

Kempen/Grefrath Der Vorstandsvorsitzender der Volksbank Kempen-Grefrath, Helmut Thönes, wurde für seine 50-jährige Berufstätigkeit in der Bank ausgezeichnet. Die Bank habe alle Herausforderungen gemeistert, sagt er in seinem Bericht.

Ein weiteres Geschäftsjahr in Pandemie-Zeiten und ein immenser Wandel in der Arbeitswelt – diese Herausforderungen habe die Volksbank Kempen-Grefrath sehr gut im Griff gehabt. Das teilte der Vorstandsvorsitzende Helmut Thönes während der Vertreterversammlung mit, zu der sich rund 90 Gäste im Kempener Konferenzloft eingefunden hatten. Im Jahr 2021 erwirtschaftete das Kreditinstitut einen Jahresüberschuss in Höhe von 962.000 Euro. „Diese Zeit stellt uns immer wieder vor neue Aufgaben“, erklärte Thönes und beschreibt das sich verändernde Netzwerk aus Mitarbeitern vor Ort, im Homeoffice, unterwegs, im Go-to-Meeting, Webinar oder zeitweise sogar in Quarantäne. Die Kollegen seien denkende, entwicklungsbereite und interessierte Teile des Unternehmens.