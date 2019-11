Frauentag : Unterwegs im Glauben mit Jordana

Radevormwald Die aus dem Fernsehen bekannte Schwester stellte im Dietrich-Boenhoeffer-Haus zum Auftakt des Kreiskirchlichen Frauentages des evangelischen Kirchenkreises Lennep ihr Buch vor.

Schwester Jordana Schmidt ist aus dem ARD-Fernsehformat „Wort zum Sonntag“ und anderen TV-Sendungen bekannt und außerdem für die Bücher, die sie in den vergangenen Jahren geschrieben hat. Zum neunten Kreiskirchlichen Frauentag des evangelischen Kirchenkreises Lennep kam sie am Samstag nach Radevormwald. Über 50 Frauen hatten sich im Dietrich-Bonhoeffer-Haus versammelt, um der Lesung der Schwester zu folgen und an dem Frauentag teilzunehmen. Das Frauenreferat des Kirchenkreises und das katholische Bildungswerk haben zu dieser ganztägigen Veranstaltung eingeladen, die dieses Jahr unter dem Motto „Unterwegs im Glauben“ stand.

Schwester Jordana war für diese Andacht dankbar, denn auch sie hat in ihrem Leben die Hilfe von Engeln erfahren. „Eine Erfahrung in meiner frühen Kindheit hat mich geprägt. Ich bin aus dem ersten Stock eines Hauses geflogen und mir ist nichts passiert. Dieser positive Glaubenssatz hat mich mein Leben lang begleitet.“ In ihrer Lesung aus dem Buch „Ente zu verschenken – Barfuß unterwegs zu mir selbst“ ließ sie die Teilnehmerinnen des Frauentages an ihrer persönlichen Geschichte teilhaben. „Es beginnt mit meiner ersten Nacht im Kloster, aber es gibt auch Rückblenden zu der Zeit davor.“