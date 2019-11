Werbegemeinschaft Radevormwald : Roter Hyundai ist Hauptgewinn bei der Weihnachtsverlosung

Radevormwald Seit dem vergangenen Samstag werden die Lose in den beteiligten Geschäften ausgegeben. Die Hauptverlosung ist am 23. Dezember auf dem Schlossmacherplatz.

() Mit dem vergangenen Martinsmarkt ist die Weihnachtsverlosung der Radevormwalder Händler, Dienstleister und Handwerker gestartet. Sie verteilen in den kommenden Wochen wieder Lose an ihre Kunden. Insgesamt werden 120.000 Lose bis zu der Hauptziehung ausgegeben. 50 Betriebe sind mit dabei.

Von dem Hauptgewinn können sich die Rader bereits ein Bild machen: Es handelt sich um ein rotes Auto, einen Hyundai i 10, der auf dem Schlossmacherplatz ausgestellt wird. Traditionell kommt der verloste Wagen immer aus einem der Radevormwalder Autohäuser. In diesem Jahr hat das Autohaus Kleinschmidt an der Kaiserstraße 169 ihn zu Verfügung gestellt.

Die Weihnachtsverlosung wird finanziert durch die teilnehmenden Geschäfte und Unternehmen, außerdem sind Sponsoren beteiligt, in diesem Jahr die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen und das Unternehmen „Gut sehen“. Das rote Auto ist natürlich nicht der einzige Preis der Verlosung. Es gibt Einkaufsgutscheine und Sachpreise zu gewinnen.

Die Lose für die Weihnachtsverlosung gibt es bei allen teilnehmenden Geschäften ab einem bestimmten Rechnungswert, den die Händler selber festlegen können. Die Empfehlung der Werbegemeinschaft liegt bei einem Wert von zehn Euro. Die Hauptverlosung findet am Montag, 23. Dezember, statt. Auch an diesem Tag werden noch bis 16 Uhr Lose ausgegeben. Die Ziehung ist dann um 17 Uhr auf dem Schlossmacherplatz. Die Anwesenheit der Gewinner ist bei diesem Anlass nicht notwendig. Die Gewinn-Nummern werden in der Presse und auf der Internetseite „rade-lebt.de“ veröffentlicht.