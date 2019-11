Anrufe in Radevormwald : Trickbetrüger blitzen bei Rader Senioren mehrfach ab

Anrufe in Radevormwald

Am Donnerstag wurden in Radevormwald mehrfach ältere Menschen von Betrügern angerufen. Sie versuchten es unter anderem mit dem „Enkeltrick“ – ohne Erfolg. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Radevormwald Die Angerufenen verhielten sich richtig: Sie legten entweder sofort auf oder erkundigten sich bei Bekannten. Die Täter hatten so keine Chance.

Trickbetrüger haben am Donnerstag in Radevormwald mehrmals versucht, ältere Menschen übers Ohr zu hauen. Zum Glück handelten die Senioren jedoch richtig und ließen sich nicht auf die Masche ein.

Wie die Oberbergische Polizei mitteilt, meldete am Donnerstag eine 79-jährige Radevormwalderin einen solchen Betrugsversuch der Polizei. Ein Unbekannter hatte sich am Telefon als Ehemann ihrer Nichte ausgegeben. Er fragte nach Geld, blitzte jedoch bei der Seniorin ab.

Der klassische Enkeltrick war es bei einer gleichaltrigen Frau aus Radevormwald. Hier gab sich der unbekannte Anrufer am Donnerstagvormittag als Enkel aus und fragte nach Geld. Auch diese Dame legte richtigerweise direkt auf.

Eine hohe fünfstellige Summe forderte ein Anrufer, ebenfalls am Donnerstagvormittag, von einer 83-jährigen Radevormwalderin. Sie vermutete zunächst, dass der Anrufer ihr Nachbar sei. Der Betrüger witterte seine Chance. Er bestärkte die Seniorin in ihrer Annahme, dass er ihr Nachbar sei und gab an, das Geld für einen Hauskauf zu benötigen.