Kreisverwaltung in Gummersbach : Felix Ammann ist neuer Technischer Dezernent

Oberberg Felix Ammann wird neuer Technischer Dezernent des Oberbergischen Kreises. Als Leiter des Dezernats V ist der 44-Jährige Gummersbacher ab dem 1. Januar 2020 für das Amt für Immobilienwirtschaft, für das Amt für Geoinformation und Liegenschaftskataster und für das Kreisbauamt zuständig.

„Mit Felix Ammann haben wir einen hervorragenden Fachmann an der Spitze des neuen Technischen Dezernats“, sagt Jochen Hagt. „Im Oberbergischen Kreis stehen in den kommenden Jahren die Planung und Umsetzung einer Vielzahl von – teils sehr umfangreichen und komplexen – Bauprojekten an, die in einem Technischen Dezernat gebündelt werden.“