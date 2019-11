Sanierung : Raiffeisenbank hat ein neues Gesicht

Anlässlich der Wiedereröffnung der Raiffeisenbank Radevormwald am Schlossmacherplatz kamen zahlreiche Gäste. Diese wurden von Niederlassungsleiter Axel Klugmann (3.v.l. mit Brille) begrüßt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die Raiffeisenbank am Schlossmacherplatz, eine Niederlassung der Volksbank Oberberg, feiert Wiedereröffnung. Nach sechs Monaten ist die Sanierung abgeschlossen. In dieser Zeit wurden 1,8 Millionen Euro in die Filiale investiert.

Von Flora Treiber

In den vergangenen sechs Monaten ist in der Raiffeisenbank am Schlossmacherplatz viel passiert. Die Sanierung der Niederlassung Radevormwald der Volksbank Oberberg hat nicht nur das Erscheinungsbild der Filiale verändert, sondern das gesamte Konzept. Die Wiedereröffnung feierte die Raiffeisenbank am Samstag, nachdem der Betrieb bereits vor zwei Wochen wieder aufgenommen wurde.

Ingo Stockhausen, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Oberberg freut sich darüber, die Filiale in Radevormwald nun endlich den Kunden übergeben zu können. „Wir haben hier an diesem Standort 1,8 Millionen Euro investiert und das Gebäude technisch auf den neuesten Stand gebracht. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden“, sagte Stockhausen. Die Investition in den Standort Radevormwald sei ein klares Bekenntnis der Volksbank Oberberg, die Flächen und die dezentrale Struktur der Bank zu fördern.

Info Sechs Monate Umbauphase Sanierung Die Sanierung der Raiffeisenbank Radevormwald hat sechs Monate in Anspruch genommen. Aufwendig war die energetische Sanierung des Hauses, die neue Fenster und eine komplett neue Außenfassade beinhaltet. Nach der Entkernung der Filiale, wurde der Innenausbau komplett neu angelegt. Alle Büros sowie die Ausstattung sind neu. Das Konzept bietet mehr Raum für Transparenz und Kundennähe. Helle und moderne Möbel dominieren das Innenleben.

Gernot Rau, leitender Mitarbeiter der Volksbank Oberberg, hat sich um den reibungslosen Ablauf auf der Baustelle in Radevormwald gekümmert. „Wir haben das gesamte Gebäude entkernt und energetisch saniert. Diese Sanierung hat unter anderem eine neue Außenfassade und neue Fenster beinhaltet“, sagte er. Der komplett neue Innenausbau der Zweigniederlassung holt den Kunden noch näher an die Berater der Raiffeisenbank. Der Selbstbedienungs-Bereich, der bei Banken Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker beinhaltet, liegt sehr nah an der integrierten Sevice-Insel der Filiale. „Die Mitarbeiter des Service-Teams können Kunden, die Hilfe brauchen, so viel besser erreichen“, erklärte Gernot Rau. Kundennähe ist auch das Ziel der gläsernen Büros, in denen die Mitarbeiter jetzt sichten. Wer in die Bank reinkommt, sieht fast alle Mitarbeiter auf einen Blick.

Die Sachbearbeitung liegt im Obergeschoss. „Die 14 Kundenberater sind so präsent, auch wenn sie in ihrem Büros sind. Das schafft Kundennähe“, erklärte Gernot Rau. In sechs separaten Kundenräumen, können in Zukunft Beratungen durchgeführt werden, die vor der Sanierung an den Arbeitsplätzen der Mitarbeiter stattgefunden haben. „Diese Räume sind auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt und bieten einen besseren Rahmen.“ Architekt Massud Molai war für die Sanierung verantwortlich und am Samstag auch bei der Eröffnung vor Ort.

Die Sanierung ist ein großer Schritt für die Zweigniederlassung der Volksbank Oberberg, denn nach der optischen Renovierung 2011, gab es keine baulichen Maßnahmen an dem Gebäude. Während der Umbauphase haben die Mitarbeiter in einem Provisorium in der Schlossmacherpassage und in einem ausgelagerten Beratungsbereich im Bürgerhaus gearbeitet.

Filialleiter Axel Klugmann lobt seine Mitarbeiter, die den Betrieb trotz Großbaustelle mit Engagement aufrecht erhalten haben. „Ich bin beeindruckt davon, wie voll unser Haus heute ist. Das bestätigt die Qualität unserer Arbeit“, sagte der Leiter der Raiffeisenbank Radevormwald. Er kündigt an, dass die Raiffeisenbank die Marktanteile und Präsenz in der Stadt auf der Höhe ausbauen wird. „Dass wir unsere Öffnungszeiten vor einem Jahr ausgeweitet haben, war der erste Schritt.“