Ferienspiele im evangelischen Jugendheim Cirkel : Geheimagenten in Gerderath unterwegs

Gerderath Im evangelischen Jugendzentrum Cirkel in Gerderath haben die Ferienspiele begonnen. Auf die jungen Leute wartet ein abwechslungsreiches Programm.

Es ist bereits die zweite Ferienspielwoche, in der sich die Mädchen und Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren – die meisten stammen aus dem Ort – sogar auf die Suche machen nach einem verlorenen Schatz in Tüschenbroich. „Fairer Handel kickt“ lautete das bezeichnende Motto in der ersten Woche der beliebten Ferienspielaktion. „Da hatten sich mehr Jungs bei uns angemeldet“, stellte Cirkel-Leiterin Mona Bobrow fest. Die Gerderather Ferienkinder nähten Fußbälle aus Papier, sahen sich gemeinsam eine Dokumentation an, die die harten Arbeitsbedingungen der pakistanischen Arbeiter aufzeigte. Umgerechnet nur 50 Cent erhalten sie für einen handgefertigten Ball, nur drei davon schaffen sie maximal pro Tag. Dabei hätten sich die jungen Daheimgebliebenen schockiert gezeigt von den miserablen Zuständen in dem fremden Land. „So eine schwierige Aufgabe für so wenig Geld“, hätten die Teilnehmer der evangelischen Ferienspiele schnell festgestellt, berichtete die gelernte Erzieherin. „Sie hatten großes Mitgefühl, obwohl sie selbst im Lockdown viel entbehren mussten.“ Mit Anke Neubauer-Krauß, der Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Ratheim-Gerderath, lud sie die Ferienkinder zur Mini-Olympiade ein, bei der es auf dem großen Außengelände unter anderem Disziplinen wie Speerwurf mit Strohhalmen oder Eishockey mit Schlägern aus alten Küchenpapierrollen gab. Jeder Olympionike erhielt zum Schluss eine Teilnehmermedaille zur Erinnerung. Selbstgestaltete Trikots, Batik-Matchbeutel und ein gemeinsamer Ausflug in den Wassenberger Wald mit Zwischenstopp am Eiscafé waren ganz nach dem Geschmack der Mädchen und Jungen aus Gerderath, die laut Ferienspielleiterin Mona Bobrow viel Nachholbedarf hatten.