Radevormwalder TV : Kinder springen und turnen

Radevormwald Mit großer Begeisterung waren 85 Kinder aller Altersklassen beim Flummiturnier in der Sporthalle Hermannstraße bei der Sache. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Trampolinabteilung des Radevormwalder TV.

Jetzt alles schön der Reihe nach und noch dazu ganz sauber ausrichten. Diese oder ähnliche Gedanken geisterten am Samstagmittag vermutlich in vielen Kinderköpfen umher. Ein Wettkampf auf dem Trampolin stand an. Sitzen, halber Stand, Grätsche, in die Hocke und schnell noch die halbe Schraube. Eine „P2“ genauer, eine Pflichtübung mit verschiedenen Sprungelementen beschäftigte die Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs und acht Jahren. Ähnliche Formationen zeigten auch die älteren Kinder, gestaffelt nach Altersgruppen.