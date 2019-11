Kundgebung in Radevormwald : 130 Teilnehmer bei Protest gegen AfD

Radevormwald Der Runde Tisch gegen Rechts hatte zu einem Protestzug mit Kundgebung aufgerufen, weil die AfD am Freitagabend eine Bürgerdialog im Bürgerhaus veranstaltete. Zusammenstöße zwischen den beiden Gruppen gab es nicht.

Mit einem Protestzug und einer Kundgebung haben am Freitagabend viele Menschen in der Rader Innenstadt gegen eine Veranstaltung der Alternative für Deutschland (AfD) demonstriert. Laut der Polizei nahmen rund 130 Menschen daran teil. Aufgerufen hatte der Runde Tisch gegen Rechts in Radevormwald. Dessen Vorsitzender Frank Marx begrüßte die Teilnehmer auf dem Marktplatz. „Wir müssen aufstehen und Flagge zeigen“, erklärte er. Die AfD wolle man höchstens „am Ortsausgangsschild sehen und noch weiter weg“.

Gegen 17.30 Uhr setzte sich der Protestzug in Bewegung, zunächst über die Kaiserstraße, dann die Hohenfuhrstraße und vorbei am Busbahnhof zum Bürgerhaus. Dort hatte die AfD Oberberg für 18 Uhr zu einem Bürgerdialog eingeladen. Vor rund einer Woche hatte der Runde Tisch gegen Rechts davon erfahren und zu der Kundgebung aufgerufen. Mit dem Zug gingen auch zwei Geistliche: Dr. Dieter Jeschke, Pfarrer der reformierten Gemeinde, und Philipp Müller, Pfarrer der lutherischen Gemeinde. „Die Evangelische Jugend zieht mit, auch einige Mitglieder unserer Gemeinde“, sagte Müller. Pfarrer Jeschke gehörte zur Rednerliste der Kundgebung. Er erinnerte an den Volkstrauertag am Sonntag. „Millionen Menschen wurden Opfer einer politischen Strömung, die bewusste Demokratie abschaffte, Hass und Rassismus und Menschenverachtung propagierte.“ Unter den Opfern seine auch viele Deutsche gewesen, die vorher auf die Lügen der Nazis reingefallen seien. Hetze und Einschüchterung erlebe man in Deutschland jetzt wieder. „Und da ist Einmischung Pflicht!“, so Jeschke.