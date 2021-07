Gemeindeleben in Düsseldorf : Ein Lastenrad als mobiles Schaufenster

Düsseldorf Die evangelische Oster-Kirchengemeinde möchte mit Hilfe des Rades mehr Präsenz zeigen. Passende Projekte, wie das umgesetzt werden soll, werden nun entwickelt.

Keine zwei Minuten benötigt Pfarrer Alfred Geibel von der evangelischen Oster-Kirchengemeinde, um den mobilen Marktstand abzubauen, die Tische und weiteres Material in die große Box des Lastenrades zu verstauen und somit das E-Bike fahrbereit zu machen. Das Rad ist das neueste Projekt der Gemeinde, zu der die Trinitatiskirche in Oberrath und die Melanchthonkirche in Düsseltal gehören. „Immer weniger Menschen kommen zu uns, deshalb suchen wir nach Möglichkeiten, wie wir auf die Menschen zugehen können“, sagt Geibel. Wo das rund 70 Kilogramm schwere Gefährt mit seinem drei Meter langen Tisch und seinem großen Sonnenschirm überall zum Einsatz kommen soll, wird zurzeit entwickelt. „Das kann zum Beispiel bei Gemeindefesten, bei Gottesdiensten im Freien oder in Einkaufszentren wie auf der Westfalenstraße sein“, sagt Geibel.

Mit Hilfe des Lastenrades soll auch Präsenz an Orten geschaffen werden, an denen man nicht mehr mit einer Immobilie vertreten ist. So wurden in den vergangenen Jahren unter anderem das Gemeindezentrum an der Oberrather Straße und die Epiphaniaskirche mit Zentrum in Rath aufgegeben. „Das Lastenrad kann dann dort wie ein mobiles Schaufenster fungieren“, sagt Presbyter Paul Ritscher.