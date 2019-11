Kulturkreis Radevormwald : Wasserfuhr-Brüder spielen im Bürgerhaus

Sie holten ihre musikalische Inspiration aus Irland (von links):Cellist Jörg Brinkmann, Julian und Roman Wasserfuhr. Foto: Colm Walsh

Radevormwald Am 20. Dezember kommen die Brüder Wasserfuhr zusammen mit Jörg Brinkmann nach Radevormwald. Die beiden Jazz-Musiker aus Hückeswagen sind international erfolgreich. Ihr jüngstes Unternehmen führte nach Irland.

Julian und Roman Wasserfuhr sind in Radevormwald bekannt, denn die Brüder, die internationale Erfolge mit ihren Jazz-Alben gefeiert haben, kommen aus der Nachbarstadt Hückeswagen. Die Bewohner des Bergischen Landes haben die Reise der Musiker seit dem Beginn an verfolgt. Die vergangenen Alben haben die Musiker nach Brooklyn, New York City, Schweden und kürzlich nach Irland getrieben. Mit ihrer aktuellen Tour „Relaxin‘ in Ireland“ kommen sie vier Tage vor Heiligabend nach Radevormwald. Der Kulturkreis Radevormwald macht diese Sonderveranstaltung möglich und wird dabei von der Bürgerstiftung der Sparkasse unterstützt.

Michael Teckentrup, Leiter des Kulturkreises, freut sich auf den musikalischen Abend. „Das ist noch mal eine Nummer größer, als unsere Sonderveranstaltungen in den vergangenen Jahren. Ich freue mich sehr darauf und weiß, dass es in Radevormwald das richtige Jazz-Publikum gibt“, sagt er. Für ihn ist das Konzert der Abschluss des Jubiläumsjahres des Kulturkreises, denn der feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag.

Info Der Eintritt zum Konzert kostet 20 Euro Karten sichern Das Jazz-Konzert „Relaxin‘ in Ireland“ mit Roman und Julian Wasserfuhr sowie mit Jörg Brinkmann findet am Freitag, 20. Dezember, um 19.30 Uhr im großen Saal des Bürgerhauses statt. Eine Karte kostet 20 Euro und ist in der Stadtbücherei erhältlich. Zu erreichen sind die Mitarbeiter der Stadtbücherei telefonisch unter 02195 932177. Programm An dem musikalischen Abend im Bürgerhaus spielen der Pianist, der Trompeter und der Cellist Stücke ihres gemeinsamen Albums „Relaxin‘ in Ireland“, das in der Natur der grünen Insel entstanden ist.

Für Michael Scholz von der Sparkasse ist „Relaxin‘ in Ireland“ eine Anknüpfung an die Jazz-Tradition in Radevormwald. „Hier gab es immer schon Jazz. Das fing früher im alten Kino in Dahlerau an und wurde von der Dorfgemeinschaft Honsberg mit den Matinees weitergeführt. Jazz wird hier gehört und gefördert“, sagt er.

Roman und Julian Wasserfuhr nach Radevormwald zu holen, war für Michael Teckentrup mit wenigen Hürden verbunden, denn der Kulturkreis arbeitet mit zahlreichen namhaften Bühnen und Künstler zusammen. Außerdem spielen der Pianist Roman Wasserfuhr und der Trompeter Julian Wasserfuhr gerne vor dem Publikum in ihrer Heimatregion.

Auf ihrer aktuellen Tour werden sie von Jörg Brinkmann begleitet. Der Cellist hat an allen Stücken des neuen Albums mitgewirkt. „Relaxin‘ in Ireland“ präsentiert entspannten Kammerjazz und wurde von Siggi Loch produziert. An der Südküste Irlands haben die Musiker neue Blickwinkel auf ihre Kompositionen entwickelt, denn Musik wird von der Umgebung, in der sie entsteht geprägt. Dass das Trio auf übliche Jazz-Komponenten, wie Bass und Schlagzeug verzichtet, gibt dem Klavier, der Trompete und dem Cello weite Entfaltungsräume.

Vier Tage vor Heiligabend werden die drei Musiker ihr Publikum auf eine ruhige Reise in die weite Natur Irlands nehmen. Der Freitag vor Weihnachten hat sich als Termin für Kulturveranstaltungen bewährt. „Für die meisten Menschen kehrt dann Ruhe ein, weil die meisten Vorbereitungen für Weihnachten schon erledigt sind. Das Jazz-Konzert ist ein gelungener Einstieg in die besinnliche Zeit“, sagt Michael Teckentrup.

Michael Scholz (l.) und Michael Teckentrup freuen sich aufs Konzeert. Foto: Flora Treiber