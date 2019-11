Feier im Radevormwalder Bürgerhaus : Hospiz feiert runden Geburtstag mit Theater

Radevormwald Das Ambulante Ökumenische Hospiz besteht seit 20 Jahren. Gefeiert wurde mit einem Improvisations-Theater.

Der Umgang mit dem Tod passiert bei den meisten Menschen aus der Situation heraus. Genauso spontan und unvermittelt war das Improvisations-Theater der Geburtstagsfeier, denn ein festes Skript gibt es bei dieser Form von Schauspiel nicht. Alle Szenen sind live entstanden. Das Publikum assoziiert mit der Liebe Vertrauen, Zuneigung und Küsse, mit dem Tod Angst, Hoffnung, Kälte und Endgültigkeit. Diese Assoziationen griffen die Schauspielerinnen am Donnerstag auf. Die einzelnen Szenen stimmten sie auf die Ideen der Gäste und die Stadt Radevormwald ab. „Was ist für Rade typisch?“ wollte Christiane Holzer wissen. Die Rader antworteten „Regen, Wald, Sturheit, Kirchen“. All diese Schlagwörter waren der Rahmen der nächsten Stunde. Ob die Urne als Regenschirmständer gebraucht oder der Grabstein des Geliebten mit Küssen übersät wurde – im Bürgerhaus wurde am Donnerstag herzlich gelacht.Das Ambulante Hospiz feierte am Donnerstag die vergangenen 20 Jahre, in denen die Mitarbeiter vielen Menschen und Familien geholfen haben. Das erste Hospiz-Büro wurde von Manfred Kümpel im Johanniter-Altenheim eingerichtet und ein Jahr später folgte die Einstellung der hauptamtlichen Koordinatorin. Seitdem führt das ambulante Hospiz jedes Jahr einen Befähigungskursus für Hospizhelfer durch und das in enger Zusammenarbeit mit den Vereinen aus Hückeswagen, Wermelskirchen und Remscheid. Seit April 2017 sitzt Marina Weidner mit ihrem Team an der Kaiserstraße.