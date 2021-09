Oberbergische Verwaltung : 13 neue Azubis beginnen beim Kreis

Oberberg Landrat Jochen Hagt begrüßte die jungen Frauen und Männer in Gummersbach. Manche absolvieren die klassische Verwaltungslehre, andere eine duales Studium oder spezielle technische Ausbildung.

Von den neuen Auszubildenden absolvieren sieben ein Duales Studium zum Bachelor of Laws (Kommunaler Verwaltungsdienst - Allgemeine Verwaltung) bzw. Bachelor of Arts (Kommunaler Verwaltungsdienst – Kommunale Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre und Verwaltungsinformatik) und vier eine Ausbildung zur Verwaltungswirtin. Während der praktischen Ausbildungsabschnitte werden die Auszubildenden in den vielfältigen Fachbereichen der Gummersbacher Kreisverwaltung eingesetzt.