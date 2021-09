Wohnen in Radevormwald : Belvona setzt erste Zeichen auf der Brede

Wupperorte Die Belvona GmbH will die Quartierentwicklung auf der Brede vorantreiben. Das Unternehmen ist im Gespräch mit dem Quartiermanagement. In der Vergangenheit hatte es deutliche Kritik gegeben.

Rückblick Die Wohnanlage auf der Brede wurde 2015 von der Altro Mondo GmbH übernommen und im Januar 2021 von der Belvona GmbH. Jetzt soll sich etwas an den Mängeln in und um den Wohnungen tun. Der Landtagsabgeordnete Sven Wolf (SPD) hat in den vergangenen Jahren die Probleme auf der Brede begleitet und ist immer wieder mit den Bewohnern ins Gespräch gekommen. Bei diesen Terminen wurden Mängel offengelegt. Die zuständigen Mitarbeiter von Belvona haben signalisiert, dass sie mit Sven Wolf und den Mietern in Kontakt treten wollen.

An dem Eingang zu der Wohnsiedlung, die aktuell einen sehr hohen Leerstand hat, wird mit der Realisierung von bezahlbarem Luxus geworben. Früher war der Wohnraum für günstiges Wohnen und seine Sozialwohnungen bekannt. Die werden in Radevormwald immer weniger. „Wir bieten zwei unterschiedliche Ausstattungsvarianten an. Wir haben die Classic-Variante und ein Luxus-Programm, zwischen denen die Mieter wählen können. Bei einer Neuvermietung werden die Wohnungen dann saniert“, sagt Jasmin Spencer. Mietern, die Kontakt mit Belvona aufnehmen wollen, rät sie die Kontaktaufnahme über die offizielle E-Mail-Adresse.

Der Informationsaustausch zwischen Mietern und Vermieter wurde noch Anfang des Jahres von Bewohnern auf der Brede bemängelt. „Wir kennen das Problem und wissen, dass die Durchwahl oft besetzt ist. Entgangene Anrufer werden aber zurückgerufen und E-Mails tagesaktuell an den zuständigen Kollegen weitergeleitet.“ Auf dem großen Spielplatz des Wohngebietes verspricht ein Schild die Sanierung des Platzes für 2021. Christian Niewerth rechnet mit einer Umsetzung im kommenden Jahr. „Den Zeitraum werden wir nicht schaffen, das ist wichtig zu kommunizieren. 2022 wird der Spielplatz aber erneuert“, sagt er. Im Moment macht der Spielplatz einen verwilderten Eindruck. Am Mittwoch trafen sich die Mitarbeiter von Belvona mit Quartiermanagerin Marie Steinhauer und Jochen Pries, Leiter des Jugendtreffs „Life“. Die Spielkiste, die jetzt auf dem Spielplatz in der Wohnsiedlung steht, wurde von Belvona angeschafft und mit der Unterstützung des Quartiermanagements befüllt. „Es wäre schön, diesen Standort, auch in Verbindung mit dem Spielplatz und der Spielkiste mit einem kleinen Nachbarschaftsfest zu beleben. Das ist für kommendes Jahr geplant“, sagt die Quartiermanagerin. Das Team um Jochen Pries wird sich darum kümmern, dass die Spielkiste und ihr Inhalt von Kindern und Jugendlichen entdeckt werden. Außerdem kümmert sich der Jugendtreff darum, dass die Spielkiste tagsüber aufgeschlossen wird. Der offene Bereich des „Life“ wird in den kommenden Monaten in eine ehemalige Gewerbeeinheit auf der Brede ziehen und damit in die Mitte des Quartiers.