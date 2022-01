Corona-Kontaktverfolgung im Kreis Heinsberg : Gesundheitsamt sucht Personal

Erkelenzer Land Die Corona-Kontaktverfolgung wird für den Kreis Heinsberg immer aufwändiger angesichts der Masse der Neuansteckungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf einen neuen Höchstwert.

(RP) Was die reinen Infektionszahlen angeht, liegt die bislang heftigste Woche der Pandemie hinter dem Kreis Heinsberg. Zeitweise mehr als 200 Neuinfektionen pro Tag kamen in dieser Woche hinzu, die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte am Mittwoch auf 370,0, was der bisherige Rekordwert in dieser Pandemie im Kreis ist. Immer schwerer fällt es dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung daher, die Masse der Neuansteckungen zu verarbeiten. Deswegen sucht die Kreisverwaltung nun kurzfristig Verstärkung. Wer als sogenannter Containment Scout für das Gesundheitsamt arbeiten will, soll sich schnellstmöglich melden.