Pandemie im Oberbergischen : 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 403,4

Hückeswagen/Radevormwald 26 positiv getestete Oberberger werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, davon befinden sich 17 auf Normalstation, einer auf Intensivstation ohne Beatmung und acht auf Intensivstation mit Beatmung.

Das Infektionsgeschehen bleibt auf einem sehr hohen Niveau. Die Zahl der Infizierten in Radevormwald stieg am Donnerstag um acht auf jetzt 114 und in Hückeswagen um sechs auf 115. Derzeit sind kreisweit 1682 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, 52 weniger als am Tag zuvor. Am Donnerstag kamen 230 bestätigte Fälle hinzu. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis 28.131 Personen positiv getestet. Davon konnten 26.165 genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 336 Personen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.