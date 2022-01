Corona-Pandemie im Oberbergischen Kreis : Neue Quarantäneregeln werden umgesetzt

Oberberg/Hückeswagen Im Vorgriff auf die ausstehende Landesverordnung ändert der Kreis die Quarantäne-Regelungen bereits ab. Wer Kontakt zu einem Infizierten hatte und geboostert ist, muss künftig nicht mehr in Quarantäne.

Bund und Länder haben sich auf neue Isolations- und Quarantäneregeln geeinigt, die in Nordrhein-Westfalen offiziell erst mit einer neuen Verordnung in Kraft werden. „Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises setzt die neuen Fristen schon jetzt um“, teilt Jessica Schöler von der Pressestelle mit. Die neuen Regelungen würden für neue Corona-Fälle sowie Infizierte und Kontaktpersonen angewandt, deren Quarantänen aktuell bereits laufen.

Die neuen Regeln werden laut Jessica Schöler im Bund-Länder-Beschluss vom 7. Januar folgendermaßen zusammengefasst: Wer Kontakt zu einem Infizierten hatte und geboostert ist, muss künftig nicht mehr in Quarantäne. Dasselbe gilt für doppelt Geimpfte oder Genesene, deren letzte Impfung oder deren Erkrankung weniger als drei Monate zurückliegt. Für Oberberg bedeutet das: „Wer die genannten Bedingungen erfüllt und aktuell als Kontaktperson, auch zu einem Omikron-Fall, in Quarantäne ist, darf die Quarantäne unmittelbar beenden“, teilt die Sprecherin mit. Eine Freitestung sei nicht notwendig.

Ansonsten gilt generell: Für infizierte Personen oder Kontaktpersonen endet die Isolation bzw. Quarantäne nach zehn Tagen. „Man kann sich aber bereits jeweils nach sieben Tagen per PCR- oder zertifiziertem Antigen-Schnelltest freitesten“, sagt Jessica Schöler. Erleichterungen gibt es für Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen. Diese können sich als Kontaktpersonen im Allgemeinen bereits nach fünf Tagen per PCR- oder Schnelltest freitesten. Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Einrichtungen der Eingliederungshilfe arbeiten mit besonders vulnerablen Menschen zusammen. Infizierte können sich hier ebenfalls nach sieben Tagen freitesten, allerdings mit verpflichtendem PCR-Test. Außerdem müssen sie zuvor mindestens 48 Stunden keine Symptome gehabt haben.