Tag der Ausbildung : Der erste Schritt zum Ausbildungsplatz

Die Pressekonferenz zum Tag der Ausbildung fand bei „Vißer Bedachungen“ in Geldern statt. Foto: Eirik Sedlmair

Geldern Über 130 Arbeitgeber, mehrere tausend Besucher. Der „Tag der Ausbildung“ am Berufskolleg Geldern gehört zu den größten Veranstaltungen dieser Art in Deutschland. Eigentlich sollte er dieses Jahr wieder in Präsenz stattfinden. Doch daraus wurde nichts.

Eigentlich sollte es am 29. Januar nur so wimmeln von Menschen im Berufskolleg Geldern. Arbeitgeber aus der Region und darüber hinaus hätten ihre Tische und Infostände aufgestellt, Schülerinnen und Schüler wären durch die Räume am Nierspark gelaufen. Und hätten sich darüber informiert, wie ihre berufliche Zukunft aussehen könnte. Corona macht der Präsenz-Veranstaltung jetzt einen Strich durch die Rechnung – zum zweiten Mal in Folge. Der Tag der Ausbildung findet online statt, auf einer eigens dafür angelegten Website. „Eine digitale Veranstaltung ist immer die zweitbeste Lösung“, sagte Andreas Boland, Schulleiter des Berufskollegs auf einer Pressekonferenz zum „Tag der Ausbildung“. Aber eben besser als gar keine Veranstaltung. Wie der „Tag der Ausbildung“ aussehen soll, was er für die Region bedeutet und wer alles dabei ist:



Was ist der „Tag der Ausbildung“? Der Tag der Ausbildung soll Firmen am Niederrhein und junge Menschen, die gerade ihren Schulabschluss machen, zusammenbringen. 2006 wurde er erstmals in Geldern ins Leben gerufen, inzwischen findet die 17. Veranstaltung statt. Und seit 2006 habe sich viel getan, so Schulleiter Boland. Waren es damals nur eine Handvoll Firmen, gab es 2019 einen Rekord mit 135 Teilnehmern. Auch dieses Jahr werde es mindestens 130 Arbeitgeber geben, die über ihre Ausbildungsmöglichkeiten informieren, sagt Boland.

Info Die Partner des Tages der Ausbildung Kooperation Der „Tag der Ausbildung“ wird gemeinsam vom Berufskolleg Geldern, von der Wirtschaftsförderung Geldern sowie der des Kreises Kleve, vom Verein Agrobusiness Niederrhein, von der AOK Rheinland und von der Kreishandwerkerschaft Kleve ausgerichtet. Termin Die Online-Veranstaltung findet am 29. Januar auf der Plattform tagderausbildung.berufskolleg-geldern.de statt.

Warum braucht es den „Tag der Ausbildung“? Ein Blick in die Statistik zeigt: Es gab in den vergangenen Jahren immer weniger junge Menschen, die sich für eine Ausbildung entschieden haben. Durch die Pandemie ist diese Zahl gar noch weiter gesunken. Laut der Bundesagentur für Arbeit gab es 2020/2021 im Kreis Kleve 1633 Bewerber um einen Ausbildungsplatz. 2018/2019 waren es noch 2083. „Wir haben bei uns keine große Industrie“, sagte Hans-Josef Kuypers, Wirtschaftsförderer des Kreises Kleve. Sondern viele kleine, mittelständische Betriebe, oft Familienunternehmen. Und gerade die seien auf Auszubildende angewiesen. „Es muss nicht immer ein Studium sein“, ergänzte Lucas van Stephoudt, Wirtschaftsförderer der Stadt Geldern. Im Zweifel könne man sich auch nach der Ausbildung noch für ein Studium entscheiden. Außerdem, so Kuypers, könne man aktuell nirgendwo so schnell Karriere machen wie in Ausbildungsbetrieben. Der Tag der Ausbildung soll dazu beitragen, dass die Betriebe und die möglichen Azubis von morgen in einen ersten Kontakt treten können.

Wie läuft die Online-Ausbildungmesse ab? Auf der Website des Berufskollegs wurde schon im vergangenen Jahr eine Online-Plattform für den „Tag der Ausbildung“ eingerichtet. Zu finden ist sie unter www.tagderausbildung.berufskolleg-geldern.de. Ihre Optik wird die Seite auch für die diesjährige Ausbildungsmesse nicht großartig ändern, erklärte Schulleiter Boland. Die Berufe auf der Website sind in sechs Oberthemen eingeteilt: Technik und Gewerbe, Wirtschaft und Verwaltung, Gesundheit und Soziales, Hochschule und Fortbildung, Grüne Berufe und Sonstiges. Über diese Reiter kommen die Teilnehmer dann zu den einzelnen Firmen.

Was sie dort sehen, hängt von den Firmen selbst ab: Manche geben nur ihre Kontaktdaten und ihr Impressum an, andere stehen für Videogespräche zur Verfügung oder haben kurze Videos zusammengestellt, die einen Überblick über das Unternehmen und die Ausbildung geben. „Wer als Unternehmen an dem Event nicht teilnimmt, macht einen großen Fehler“, sagte Manrico Preissel, AOK-Regionaldirektor für Kleve und Wesel. Die AOK ist seit 2006 als Kooperationspartner dabei, hat den Tag der Ausbildung von Anfang begleitet. Preissel appelliert auch an die Unternehmen, dass nur eine Internetseite mit Impressum nicht reicht, um junge Leute von einer Ausbildung zu überzeugen. Es brauche inzwischen Videos, eine Präsenz in den sozialen Medien. Schulleiter Boland bestätigte das und fügte an, dass sich der Ausbildungsmarkt verändert habe. Die Betriebe müssten Auszubildende werben, nicht mehr andersherum.