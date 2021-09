Naturschutz in Radevormwald : IG Wiebachtal lädt ein zur Mitgliederversammlung

Radevormwald Der eigentlich schon für den April geplante Termin wurde in den Herbst verlegt. Die Veranstaltung findet nun am 1. Oktober statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Wahlen für den Vorstand.

Die Interessengemeinschaft (IG) Wiebachtal lädt ein zu ihrer Mitgliederverssammlung. Eigentlich sollte diese schon im April stattfinden, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Der neue Termin ist Freitag, 1. Oktober, um 19.30 Uhr. „Da der Mehrzweckraum an diesem Tag bereits belegt ist, findet die Jahresversammlung in den Räumlichkeiten von Feldermann‘s Hofcafé, Kattenbusch 5, in Radevormwald statt“, heißt es in der Einladung der Interessengemeinschaft.