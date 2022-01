Leben im Oberbergischen Kreis : Wie Dorfvereine kreativ planen können

Oberberg Der Dorfservice Oberberg lädt zur kostenlosen Online-Veranstaltung „Durchstarten trotz Corona – mögliche Aktionen in Dorfvereinen 2022“ ein – und zwar für Dienstag, 25. Januar, um 18 Uhr.

Viele (Dorf-)Vereine sind auch in der Corona-Pandemie weiterhin kreativ und wollen auch in diesen herausfordernden Zeiten ein attraktives Angebot für ihre Ortschaft bereithalten. Hier setzt der Dorfservice Oberberg des Oberbergischen Kreises mit seinem Online-Angebot an, Ideen zu präsentieren, die Altbekanntes aufgreifen und in ein neues Format verwandeln oder auch Impulse geben. Die Veranstaltung findet über Zoom statt.