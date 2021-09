IG Bismarck in Radevormwald : Programm für den Zweirad-Tag steht

Radevormwald Besucher dürfen unter anderem ihr Geschick auf dem Hochrad beweisen. Zudem bietet der ADFC an seinem Info-Stand eine kostenlose Fahrradcodierung an.

Am übernächsten Sonntag, 19. September, steht Radevormwald im Zeichen alter Motorrad-Schätzchen und E-Bikes. Die IG Bismarck lädt zum „Tag der Zweiräder“ ein. Wie Vereinssprecher Hartmut Behrensmeier nun mitteilt, steht das Rahmenprogramm nun fest. So wird der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) an seinem Infostand auf dem Rewe-Parkplatz an der Poststraße eine kostenlose Fahrradcodierung anbieten. Die Besitzer der Fahrräder sollten einen Eigentumsnachweis sowie den Personalausweis mitbringen.