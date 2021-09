Kriminalität in Radevormwald : Falsche Polizisten versuchen es gleich fünf Mal

Radevormwald Gleich fünf Mal versuchten Betrüger, Senioren in Radevormwald zu übertölpeln. Doch die Senioren waren allesamt misstrauisch und verständigten die örtliche Polizei.

Mindestens in fünf Fällen haben Betrüger am Donnerstag versucht, Senioren mit der Nachricht über einen schweren Unfall um ihr Erspartes zu bringen. Zwischen 11 und 18.30 Uhr meldete sich bei den Senioren ein angeblicher Polizeibeamter namens Neumann am Telefon und schockierte mit der Nachricht, dass der Sohn bzw. der Enkelsohn einen Verkehrsunfall verursacht haben soll, bei dem ein Mensch gestorben sei. Eine nun drohende Untersuchungshaft könnte nur durch Zahlung einer Kaution in Höhe von 23.000 Euro verhindert werden.