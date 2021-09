Wirtschaft in Radevormwald : Zwei Auszeichnungen für Gira

Radevormwald Der Werbeauftritt und die Kundenzufriedenheit des Radevormwalder Unternehmens wurden erneut prämiert. Gira setzt damit seine Erfolgsgeschichte fort.

Die Mitte Mai in Deutschland, Österreich und den Niederlanden gestartete Imagekampagne des Technologieunternehmens aus Radevormwald erhält den „Red Dot Award: Brands & Communication Design 2021“. Die 23-köpfige, international besetzte Experten-Jury habe „die kreative Idee, gestalterische Form und kommunikative Wirkung der breit angelegten Kommunikationsoffensive überzeugt, mit der Gira seine Marke und deren Werte weiter in den Köpfen der Endverbraucherinnen und Endverbraucher verankern möchte“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung von Gira. Dabei habe das Preisgericht besonders beeindruckt, dass die Werbekampagne „das Gefühl anschaltet“ und Menschen statt Technik in den Mittelpunkt stelle. „Wir haben gemeinsam mit unserer Agentur thjnk ganz bewusst ‚outside the box‘ gedacht, um einen ganz neuen Gestaltungsansatz zu entwickeln. Unsere Kampagne setzt auf maximale Emotion“, erklärt Simone Kulla-Wolinsky, die die Gira Markenführung verantwortet. „Wir freuen uns riesig, dass dies nicht nur im Markt, sondern auch bei den Jurorinnen und Juroren hervorragend angekommen ist.“ Insgesamt 9178 Marken- und Kommunikationsprojekte von Unternehmen und Agenturen aus 49 Ländern von fünf Kontinenten hatten sich um den „Roten Punkt“ beworben.