NGZ-Netzwerktreffen „Was gibt’s Neuss?“ : Chinas Generalkonsul: „Eine Veranstaltung, die Brücken baut“

Neuss „Was gibt’s Neuss?“ kurz nach dem Neusser Schützenfest, da gibt es viel zu besprechen. Rund 350 Gäste nutzten das Netzwerktreffen der Neuß-Grevenbroicher Zeitung in der Wetthalle aber auch für viele Gespräche über aktuelle Themen, allen voran die Folgen des Ukraine-Krieges für die Wirtschaft in der Region. Eindrücke und Impressionen.

Zwei Gäste, die erstmals die beliebte Netzwerk-Veranstaltung unserer Zeitung besuchten, waren bei der 101. Auflage von Was gibt’s Neuss? in der Wetthalle viel gesuchte und viel geforderte Gesprächspartner: Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post, und Du Chunguo, der kürzlich das Amt des chinesischen Generalkonsuls in Düsseldorf angetreten hat.