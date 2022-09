Ausstellung im Kulturforum Neuss : Clowns, Artistik und mehr – in der Alten Post ist der Zirkus los

Die Faszination für den Zirkus begleitet Klaus Richter seit seiner Kindheit. Und so hat er seine Abschlussausstellung im Kulturforum dem Thema gewidmet. Foto: Urbig Foto: Natalie Urbig

Neuss Manege frei: In seiner letzten Ausstellung als stellvertretender Kulturforumsleiter lädt Klaus Richter zu einer besonderen Zirkusvorstellung. Die Akteure sind jedoch keine Artisten im klassischen Sinne, sondern stammen aus der bildenden Kunst. Warum ein Besuch lohnt.

Clowns wirbeln durch die Luft, filigrane Papierfiguren balancieren auf einem dünnen Stab, während wunderliche Kunststoffwesen das Foyer erobern: Wer das Kulturforum Alte Post betritt, findet sich in einer bunten Manege wieder: Es ist aber keine Zirkusvorstellung im klassischen Sinne.

Bei den Artisten handelt es sich um die Werke von verschiedenen Kunstschaffenden. Eingeladen wurden sie von Klaus Richter, der unter dem Motto „Menschlich – tierisch – nie gesehen“ den Vorhang für seine Ausstellung „Circus“ am Sonntag, 18. September, um 11.30 Uhr öffnet. Es ist zugleich seine letzte Schau, die er als stellvertretender Leiter des Kulturforums kuratiert hat. Denn Ende des Monats wird Richter nach zwölf Jahren in der Alten Post in den Ruhestand eintreten.

Und zum Abschied hat er sich mit dem Abstecher in die Zirkuswelt einem Herzensthema gewidmet: „Es begleitet mich schon lange, als Kind war ich ein begeisterter Zirkusgeher und bin in die skurrilsten Rollen geschlüpft“, erzählt er. Eine Faszination, die ihn seitdem nicht mehr losgelassen hat. Und so lädt er nun zu seiner ganz eigenen Zirkusvorstellung, für die er elf Kunstschaffende zusammengebracht hat.

Da wäre etwa der Graffiti-Künstler KJ 263, der im Foyer des Kulturforums für die Ausstellung ein großes Wandbild mit einer Truppe umherwirbelnder Clowns gemalt hat. Überhaupt spielen Clowns eine große Rolle: Sie finden sich zum Beispiel in Porträts von Maria Gilges; in einer einsamen Berglandschaft von Christoph Rehlinghaus, als Maske in einer Arbeit von Johanna Clara Becker und auch in Zeichnungen von Richter selbst, der sie für 60 Euro verkauft und den Erlös an den Förderverein spendet.

Beinahe bedrohlich wirkt der Clown in einem Holzschnitt von Inessa Emmers: „Der Clown wird mittlerweile häufig als gruselige Gestalt dargestellt“, erzählt Richter, der den Ursprung in den USA verortet. „Eine unheimliche Bedeutung haben sie für mich nicht“, betont Richter. Und er muss es wissen, hat er sich eingehend mit der Rolle des Clowns beschäftigt. Dazu gehört etwa die traditionelle Clown-Nummer mit vier Personen: Der Sprechstallmeister als stellvertretender Zirkusdirektor, der weiße Clown, „gewissermaßen der Klugscheißer“, sagt Richter, der erste August, der versucht, um die Gunst des Direktors zu buhlen, dafür aber zu ungeschickt ist und der zweite August, der keine Regeln kennt. Daran angelehnt wird es zur Vernissage eine entsprechende Perfomance mit dem Komödianten Reiner Scharlowsky als Weißclown (Kostüm Sergio Abajur), Kulturforumsleiter Hans Ennen-Köffers und Richter geben.