40 Jahre Rheuma-Liga in Neuss : Energiekrise bedroht die Wassergymnastik

Neuss Die Wassergymnastik war von Anfang Teil der Arbeitsgemeinschaft Neuss in der Rheuma-Liga. Die macht sich im 40. Jahr ihres Bestehens Sorge um die Wassergymnastik und weist auf eine kaum bekannte Facette der Energiekrise hin.

Auf solche Dinge hinzuweisen, gehört auch zur Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft, die sich im 40. Jahr ihres Bestehens am Selbsthilfetag, der am 24. September begangen wird, von 11 bis 14 Uhr vor dem Rathaus präsentiert. Wer will, kann die Gruppe und ihr Angebot an medizinischen Treffs, Ausflügen und anderen Formen der gemeinsamen Freizeitgestaltung kennenlernen und findet vielleicht sogar gefallen daran, sich im Verein ehrenamtlich zu engagieren. „40 Jahre Engagement für Rheumakranke in Neuss waren nur möglich“, so Tolls, „weil immer wieder Betroffene den Faden aufgenommen haben.“