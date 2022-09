Traditionelles Rennen in Neuss : Seifenkisten-Fahrer in Hoisten trotzen dem Regen

Die Teams traten in 50 Rennen gegeneinander an. Foto: Tobias Thiel Foto: Tobias Thiel

Neuss Nach zwei Jahren pandemiebedingter Unterbrechung fand jetzt wieder das traditionelle Seifenkistenrennen in Hoisten statt. Bereits seit fast 15 Jahren gibt es diese Veranstaltung, realisiert von den Jungschützen der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft.

Die Rennpiste an der Tonhallen- und Bettikumer Straße verwandelte sich zwischenzeitlich in einen Flusslauf. Allerdings: Nach wenigen Minuten zog der Schauer vorüber und nur noch ein einziges Mal musste das Event an diesem Tage unterbrochen werden. Und so konnten die Teams in über 50 Rennen, bestehend aus Vorrunde und Finalwettkämpfen, wie geplant gegeneinander antreten. Und auch das rund um die Rennstrecke organisierte Straßenfest war gut besucht. Alle dort entstandenen Einnahmen kommen der Jungschützenkasse zugute.