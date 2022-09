Düsseldorf IN : Netzwerker treffen sich im Kesselhaus

Foto: Bretz, Andreas (abr) 10 Bilder Interessante Begegnungen im Kesselhaus

Heerdt Bei „Düsseldorf IN“ kamen am Montagabend bekannte Düsseldorfer zusammen. Viele interessante Themen wurden diskutiert. Bei mildem Temperaturen genossen die Gäste den Aufenthalt im Freien.

Noch einmal auf den Sommer eingestellt hatte sich die Rheinische Post für ihr Netzwerktreffen „Düsseldorf IN“ im Kesselhaus. Bei milden Temperaturen zog es viele der gut 400 Gäste am Montagabend ins Freie. Das Catering kam von Georg Broich sowie die kühlen Drinks, dazu versammelten sich Politiker, Kulturschaffende, Manager und Karnevalisten, kurzum: die Stadtgesellschaft, zum Gespräch.

Direkt am Eingang hatte sich Rechtsanwältin Maren Jackwerth positioniert, um auf die Arbeit des von ihr vor zehn Jahren initiierten rheinischen Stifterforums aufmerksam zu machen. „Es geht schon wieder los mit der Senioren-Charity-Aktion zu Weihnachten“, erzählte sie. „Die Idee: Unternehmen oder Privatleute packen ein Paket, das dann an bedürftige Senioren in der Stadt verteilt wird.“

Im Saal des Industriedenkmals lud die Rheinische Post zu einer belustigenden Variante des Ratespiels Dalli Klick. Nach und nach kamen auf einem Bildschirm Prominente zum Vorschein – unter anderem Sabine Tüllmann, die Vorsitzende von Düsseldorfs Bürgerstiftung. Diese Stiftung veranstaltet am Samstag ab 10 Uhr im Stilwerk ihre beliebte Kleiderbörse für einen guten Zweck.

Derweil fiebert der Blau-Weiss-Präsident Lothar Hörning dem Hoppeditzerwachen am 11.11. entgegen, allerdings mit gemischten Gefühlen: „Alle freuen sich total, aber am Kartenverkauf für unsere Kostümsitzung am 11. Februar 2023 merken wir, dass Corona und Energiekrise den Menschen in den Knochen sitzen.“

Kommunikationsexpertin Christina Begale war gerade in Balmoral, sie war am Donnerstag in England gelandet – an dem Tag, als die Queen gestorben ist. „Es war eine eigentümliche Atmosphäre und sehr respektvoll, es war sehr ergreifend.“