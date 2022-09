Engagement in Neuss : Initiative feiert runden Geburtstag

Neuss Seit 20 Jahren hat der Verein „Initiative Schmetterling Neuss“ Familien im Blick, deren Kinder lebensverkürzend erkrankt oder verstorben sind.

Zum Glück hatte die „Mietbar“ von Marc Pesch in Grevenbroich den Termin noch frei, so dass einem vergnügten Tag nichts mehr im Wege stand. Bereits im Februar hatten die Schmetterlinge am „Tag der Kinderhospizarbeit“ die WDR-Maus in eine Kindertagesstätte im Neusser Norden eingeladen und den prominenten Besuch zum Anlass genommen, die erste von insgesamt 20 Schatzkisten zu vergeben. Deren Inhalt: Literatur fürs Erzieherteam, Eltern und Kinder sowie Material für Rituale rund um das Thema Krankheit, Tod und Sterben.