Stadt macht auf Nachteile aufmerksam Schlechte Chancen für Flüsterasphalt in Neuss

Er ist offenporig, besonders leise – hat aber offenbar eine ganze Reihe an Nachteilen. Auf Antrag der Kooperation „Rot-Grün Plus“ war die Stadt in der Ratssitzung Ende vergangenen Jahres beauftragt worden, den Einsatz des sogenannten Flüsterasphalts in Neuss zu prüfen. Die Verwaltung, so geht aus einer Mitteilung für den kommenden Bauausschuss hervor, äußert jedoch Bedenken in Bezug auf den „Spezial-Belag“.