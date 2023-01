Neuer Food-Trend im Test Currywurst Hawaii – Neuss ist jetzt dabei

Die „Mission CH“ beginnt mit einem Telefonat. Auf der Suche nach einem Komplizen wendet sich unsere Redaktion vertrauensvoll an den Bratwurst-König aus der Innenstadt. Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht – und jeder Trend braucht einen Helden, der ihn in die eigene Stadt holt. In diesem kulinarischen Krimi heißt der Held und Hauptdarsteller Marc Michael, Inhaber des „Curry am Büchel“, in dem Tag für Tag hungrige Münder besänftigt werden. Durch das Brutzeln im Hintergrund dringt während des geheimen Telefonats ein sofortiges „Klar, können wir machen!“. Gleich am nächsten Tag könne die „Mission CH“, von der niemand weiß, wie sie enden wird, starten.