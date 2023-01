Heizung Defekt in Neuss Unterricht an der GGS „DIE BRÜCKE“ fällt am Freitag aus

Wie die Stadt Neuss am Donnerstagabend mitteilte, habe die Schulleitung, in Abstimmung mit dem Schulverwaltungsamt, beschlossen, dass der Unterricht am Freitag, den 27. Januar ausfällt. Laut einem Sprecher der Stadt Neuss seien die Eltern darüber bereits benachrichtigt worden. Für eine Notbetreuung in einer beheizten Pavillonanlage auf dem Schulhof ist gesorgt.