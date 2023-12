Reaktionen aus Neuss Supermärkte rüsten sich für Weihnachts-Ansturm

Es geht wuselig zu im Edeka-Mark am Berghäuschensweg. Mitarbeiter in dunkelblauen Shirts bahnen sich ihren Weg durch die Gänge mit prall gefüllten Rollwagen, räumen Ware ein und sortieren. Es ist die Ruhe vor dem Sturm, die förmlich greifbar ist. „Schon in diesen Tagen haben wir 20 Prozent mehr Umsatz pro Tag als sonst“, sagt Marktleiter Sven Comeyne. Für den alljährlichen vorweihnachtlichen Einkaufs-Wahnsinn, der am Freitag und Samstag auch in Neuss seinen Höhepunkt finden wird, sieht sich der 39-Jährige gerüstet. Das drückt sich bereits in den Personal-Zahlen aus. So sind an einem „normalen“ Samstag 17 Mitarbeiter vor Ort. Am Tag vor Heiligabend werden es 39 sein. Auch ein Parkplatz-Einweiser ist dann im Einsatz, um chaotische Zustände auf der überschaubaren Fläche zu vermeiden.