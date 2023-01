Start in Neuss verschoben Irritation um kostenlose Straßenbahn

Die Stadt, so teilt Sprecher Marc Bohn mit, hat bereits am 22. Dezember von der Rheinbahn erfahren, dass auf der Strecke dringende Arbeiten vorgenommen werden müssen. Daraufhin habe man mit der Rheinbahn verhandelt, dass das Projekt „Kostenfreie Straßenbahn“ trotzdem am 1. Januar starten kann. „Lediglich der Referenzzeitraum startet erst nach dem Abschluss der Bauarbeiten, damit die Fahrgastzahlen ein Jahr am Stück gemessen werden können“, heißt es aus dem Rathaus.