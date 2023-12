Fotovoltaik-Anlage ist fertig Neusser Skihalle auf dem Weg zur Klimaneutralität

Der Alpenpark Neuss öffnete am 4. Januar 2001 als erste Skihalle in Deutschland. Zum Freizeitpark gehören neben der Skihalle als Herzstück das „Hotel Fire & Ice“, 22 Baumchalets, zwei Almgolfanlagen, ein Fun-Fußball-Parcours, das Fachgeschäft Alpensportler sowie die alpine Berggastronomie. Die Freizeitangebote nutzen nach eigenen Angaben jährlich bis zu eine Million Outdoor- und Wintersportfans. Geschäftsführende Gesellschafter sind August Pollen und Johannes Janz – letzterer hatte im Sommer 2022 im Zuge der Vorstellung der Pläne betont: „Die Idee zur Energiewende ist bereits vor vier Jahren in unseren Köpfen gereift. Auch Freizeitangebote können im Sinne der Umwelt nachhaltig sein. Die steigenden Energiepreise haben unsere Vision zusätzlich mehr als bestätigt.“ Nicht zuletzt sichere die Millionen-Investition auch die mehr als 250 Arbeitsplätze und viele weitere von Lieferanten und Dienstleistern in der Region.