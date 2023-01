2023 im Clemens-Sels-Museum Neuss Von Sammelbildern und Symbolisten

Haupthaus Wenn die aktuelle Ausstellung „Kaffee – Karriere eines Heißgetränks“ endet, widmet sich das Museum den malerischen Arbeiten von Jürgen Paatz, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiert. Der Künstler experimentiert mit Farbe und Materialität, trägt etwa Eitempera auf Nessel auf, und lässt so Strukturen, Rhythmen und Flächen entstehen. Erst bei längerer Betrachtungen werden Farbabstufungen und Arbeitsspuren sichtbar – so dass die Schau sich auf die Wahrnehmung des Künstlers, aber vor allem auch auf die der Betrachtenden konzentriert. Die „Reise des analogen Sehens“, so Uta Husmeier-Schirlitz, die die Schau kuratiert hat, beginnt am 5. März.