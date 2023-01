Auswärtiges Amt reagiert auf Vorfall in Neuss Kritik an Hetz-Rede in Moschee weitet sich aus

Der Abgeordnete der Regierungspartei AKP in der Türkei hatte am Freitag ein Video auf Twitter veröffentlicht, in dem er die Anhänger seiner Partei in Deutschland auf die anstehenden Wahlen in der Türkei einschwört. Der AKP-Abgeordnete forderte in dem Video etwa die „Vernichtung“ von Anhängern der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der sogenannten Gülen-Organisation. Man werde ihnen wie in der Türkei, auch in Deutschland kein Lebensrecht geben, sagte er dem Video zufolge. „Mit Gottes Erlaubnis werden wir sie, egal wo auf der Welt, aus den Löchern ziehen, in denen sie sich verkrochen haben, und vernichten“, sagte er. Aus dem Publikum sind in dem Video zustimmende Rufe und lauter Applaus zu hören.