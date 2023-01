6500 Kilometer entfernt Kinderstation in Afrika trägt Namen einer Neusserin

Fällt der Name Dorsemagen, so denken Neusser an Holzheim. Dort, an der Lövelinger Straße, haben Anneliese und ihr Mann Johann-Heinrich Dorsemagen das Leben auf Gut Steinshof geprägt. Das ist bekannt. Was aber überrascht: Jetzt gibt es auch ein Dorsemagen-Haus im ostafrikanischen Burundi, 6.500 Kilometer vom Stammsitz der Familie entfernt.