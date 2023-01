Flugverbot in den USA DAGN-Präsident auf USA-Reise von Flughafen-Shutdown betroffen

Im Anschluss reiste er weiter in die Neusser Partnerstadt Saint Paul, um dort erste Gespräche wegen des anstehenden 25-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft 2024 zu führen. „Ich bin zuversichtlich, viele Freunde 2024 bei unserem Jubiläum der Städtepartnerschaft in Neuss begrüßen zu dürfen“, so Thomas Schommers. Ebenso freue er sich auf das Jubiläum des Neusser Bürger-Schützen-Vereins, der in diesem Jahr 200 Jahre alt wird, sowie darauf, wenn 2024 Gäste der amerikanischen Partnerstadt zum Schützenfest nach Neuss kommen. Zu beiden Feierlichkeiten sei Melvin Carter, Bürgermeister von Saint Paul, persönlich von Bürgermeister Reiner Breuer, eingeladen, mit einer Delegation nach Neuss zu kommen.