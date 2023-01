Neusser Experten geben Tipps Welche Gartenarbeiten schon erledigt werden können

„Einfach den Garten noch in Ruhe lassen“, sagt Thomas Alt kurz und knapp, seit wenigen Monaten Vorsitzender des Vereins Stadtverband der Kleingärtnervereine Neuss. Ein Rat, den vielleicht einige Hobbygärtner ungern befolgen, weil es ihnen angesichts der zum Teil schon frühlingshaften Temperaturen schon gehörig in den Fingern juckt. Doch Gelassenheit ist angesagt, denn, so Alt, der Winter sei noch nicht vorbei, eine erneute Kältewelle nicht ausgeschlossen. „Wer möchte, kann Ende Januar mit dem Obstbaumschnitt starten, so etwa mit dem der Apfelbäume“, rät Alt. Was auch auf keinen Fall aktuell angesagt sei – graben. „Wer jetzt schon mit dem Spaten unterwegs ist, holt all die kleinen Tiere, die in der Erde sitzen und dort überwintern, nach oben. Wird es dann wieder kalt, sterben die Tiere“, erklärt der Fachmann, der auch Vorsitzender des Kleingartenvereins „Neue Erde“ in Meertal ist. Auch Jürgen Vortanz, Vorsitzender des Kleingartenvereins Nordstadt, schlägt denjenigen, die es nicht mehr drinnen hält, vor, die Obstgehölze zu beschneiden. „Ebenso können die Hochbeete vorbereitet und der Kompost ausgelegt werden, allerdings noch nicht eingegraben“, sagt Vortanz. Ansonsten ist auch er davon überzeugt, dass aktuell noch nicht so viel zu tun sei. „Das Laub kann weg, denn es fällt ja nichts mehr hinunter. Und aufzuräumen gibt es natürlich immer etwas“, weiß der Vorsitzende aus Erfahrung. Auch sei jetzt eine gute Zeit, um Projekte zu planen.