Ermittlungen in Neuss Oldtimer-Diebe schlagen neun Mal zu

Grütters Hoffnung: Die Fahrzeuge, und insbesondere der Ford, sind so selten und auffällig, dass sie nur äußerst schwer unbemerkt verkauft werden können. „Die Täter müssen völlig abgezockt sein“, sagt der 77-Jährige. Schließlich lassen sich acht Motorräder und ein Auto nur mit einem großen Transporter oder mehreren Wagen abtransportieren. Wer für den schweren Verlust verantwortlich sein könnte? „Ich habe absolut keine Ahnung“, sagt Grütter. Die Vermutung liegt jedoch nicht all zu weit entfernt, dass die Täter wussten, dass es in den beiden Garagen etwas zu holen gibt. Ein Problem bei den Ermittlungen dürfte jedoch der lange Zeitraum sein, in dem die Oldtimer-Diebstähle stattfanden – so ereignete sich das Verbrechen innerhalb der letzten sechs Monate. Als er nach längerer Zeit mal wieder nach seinen Schätzchen schauen wollte, erfolgte vor wenigen Tagen der Schock: Beide Garagen waren leer. Lediglich zwei an der Wand angelehnte Autotüren wurden zurückgelassen. Umgehend erstattete der 77-Jährige Anzeige bei der Polizei, auch Hilferufe in den sozialen Medien inklusive Fotos wurden veröffentlicht.