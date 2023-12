Stilbewusst an Weihnachten Der Ugly-Christmas-Sweater in der Neuss-Version

Vorbei sind die Zeiten, an denen alle Familienmitglieder im feinen Hemd oder schicken Kleid um den Weihnachtsbaum standen. Der Ugly-Christmas-Sweater, wörtlich mit „hässlicher Weihnachtspullover“ zu übersetzen, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Ein Blick in die Auswahl zeigt: Es gibt keine Grenzen, von festlichen Dinos bis hin zum interaktiven Lichtspiel ist alles möglich. Doch nach einem Pullover mit Neusser Motiv sucht man vergebens – noch. Wir haben zu Nadel, Faden und Stoffmal-Kreide gegriffen und den ersten Ugly-Christmas-Sweater in der Neuss-Version kreiert.